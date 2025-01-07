С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка.

Клиенты ПриватБанка могут легко продолжить пользоваться своей банковской картой, если ее срок действия истекает - один из вариантов - перевыпустить карту.

Об этом рассказали в самом ПриватБанке .

В ПриватБанке сообщили, что перевыпущенную карту можно получить с доставкой, как в Украине, так и за рубежом. Для этого нужно открыть раздел "Кошелек", выбрать карту, которую хотите перевыпустить, и нажать на "Заказать карту".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту через систему "Приват24". Для этого нужно перейти в раздел "Все карты", нажать "Добавить" и выбрать "Digital-карта". Эту карту можно использовать для оплаты через смартфон или для снятия наличных в банкоматах ПриватБанка.

Кроме того, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют в АТМ-Recycler. Она позволяет обменять валюту, в том числе доллары, на наличную гривну без дополнительных комиссий. После обмена устройство выдает гривны без зачисления на карту, а остальные до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет.

Для обмена валюты в ПриватБанке можно найти соответствующие устройства, перейдя по ссылке и выбрав "Банкоматы" - "Прием наличных пачкой". В то же время, стоит помнить, что существуют ограничения на сумму обмена: до 1000 долларов или 1000 евро за одну операцию.

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