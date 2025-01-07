Украинский военный поднял важную проблему мобилизации лиц, которые по медицинским или социальным обстоятельствам не могут выполнять боевые задания.

Об этом написал в Facebook военный Сергей Огородник.

В своем сообщении на Facebook он отметил, что такой подход не только тратит ресурсы, но и создает дополнительные трудности для боевых подразделений.

Военный привел примеры мобилизованных с серьезными болезнями, родителей троих несовершеннолетних детей, а также людей с наркозависимостью или психическими расстройствами. Некоторые из мобилизованных даже не могли стоять на ногах, имея основания для освобождения от службы.

"Как можно направлять на службу лиц, которые с самого начала не способны выполнять свои обязанности? Это неликвид, только усложняющий работу боевых подразделений", — отметил он.

Военный Сергей Огородник призвал сотрудников ТЦК сменить приоритеты и сосредоточиться на качественном отборе, а не на формальном выполнении планов. По его мнению, армия нуждается в людях с лидерскими качествами и хорошей физической подготовкой, способных эффективно защищать страну. Если десять человек, не годных к службе, безосновательно попадают в ряды армии, то такие работники должны быть заменены на их позицию в боевом подразделении на год, не занимая должность выше гсв.

"Воевать будут все, но воевать должны те, кто физически сможет хотя бы носить бронежилет и умственно может работать в военном коллективе. При этом почему-то работники ТЦК не привозят успешных здоровых бизнесменов и руководителей фирм с лидерскими качествами, не привозят спортивных новолуков тетушкиной внешности, которых можно поставить в строй. Нет, портрет наловленных очень печален в социальном. разрезе", - добавил он.

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