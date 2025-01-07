Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Сотрудники ДБР в сотрудничестве со Службой безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего командующего региональным управлением сил территориальной обороны «Юг».

Об этом сообщили в ДБР.

Он принуждал подчиненных строить для него частный дом. Обвинительный акт уже направлен в суд. В 2023 году чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения. Они более года работали над его возведением, получая доплаты за выполнение якобы боевых задач на передовой.

Сейчас это должностное лицо уволено из Вооруженных сил Украины и обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, что работники ДБР при содействии СБУ завершили досудебное расследование в отношении двух бывших правоохранителей Житомирской области, которые занимались поборами при выдаче разрешительных документов фармацевтическим компаниям.

В частности, фирмы, имеющие в своем ассортименте лекарства с содержанием психотропных и наркотических веществ, должны получить специальную лицензию, которая выдается Минохрану на основании документов от правоохранительных органов.

Чиновники, после поступления соответствующих заявлений, начинали требовать средства с предпринимателей. За 50 тыс. гривен они обещали без промедления выдать документы в течение нескольких дней.

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