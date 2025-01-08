За 2024 год Министерство обороны допустило к эксплуатации более 1000 модификаций вооружения и военной техники.

По данным Министерства обороны, среди кодифицированных и допущенных в 2024 году к эксплуатации новинок больше автотранспорта, беспилотных авиационных комплексов, боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы, связи, инженерных средств, наземных роботизированных платформ.

Так, 2024 год был достаточно успешным для украинских оружейников, по данным руководства страны, в 2024 году в Украине изготовили более ста единиц ракетного вооружения.

В августе 2024 года стало известно о первом применении против врага украинской ракеты-дрона.

Известно о поражениях по военной цели во временно оккупированном Крыму.

Аналитики сообщили, что речь идет о новом классе вооружений, объединяющем аэродинамические возможности и автономные системы управления БПЛА с ракетной мощностью и скоростью.

В 2024 году была представлена ​​малая крылатая ракета «Пекло», которая может лететь к цели со скоростью 700 км/ч.

Ракета одолевает 700 километров, атакуя цель сравнительно небольшой 50-килограммовой боеголовкой. Однако она гораздо дешевле, чем более крупные и мощные аналоги, кроме того, по оценкам экспертов, несложна в производстве.

10 декабря появилась информация об успешном ходе испытаний новой украинской ракеты «Рута». Но о деталях и характеристиках новинки пока мало известно.

Идея инженеров-разработчиков малой крылатой ракеты "Трембита" заключается в возможностях изготовления деталей и узлов в "кустарных" условиях.

Об умном «Морском малыше» стало известно сразу из нескольких источников, он оснащен системой искусственного интеллекта.

Украинские «малыши» могут уклоняться от вражеского огня и стрелять в по российским вертолетам и даже по тактической авиации.

Источник: ukrinform .

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