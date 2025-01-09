Согласно статье ч. 3 ст. 368 УК Украины, чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении заместителя директора одного из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) и частного предпринимателя-посредника.

Подробности были сообщены пресс-службой в ДБР. Сообщается, что обвинительный акт уже передан в суд.

В апреле 2024 года в ДБР обратилась жена военнослужащего, временно руководившая компанией по перевозкам во время службы мужа. Ее фирма обслуживала один из киевских маршрутов. Женщина сообщила о систематическом давлении со стороны чиновника, который угрожал расторгнуть договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на сотрудничество.

В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работать на маршруте.

Правоохранители задержали предпринимателя посредника во время получения очередной «платы» для чиновника. В ходе обысков были изъяты документы и техники, подтверждающие преступную деятельность. Чиновник был отстранен от исполнения обязанностей.

Оба фигуранта обвиняются в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Согласно этой статье, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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