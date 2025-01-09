Представители Ощадбанка объяснили, что существует два основных способа разблокировки карты, в зависимости от причины блокировки.

Ощадбанк разъяснил процедуру разблокирования платежных карт для своих клиентов.

Согласно сообщению на официальной странице Facebook, в одном из комментариев банка клиент пожаловался, что его карточка была заблокирована.

Муж обратился к оператору с вопросами о способах разблокирования, но получил ответ, что для этого нужно лично посетить отделение банка. Клиент выразил недовольство отсутствием возможности решения проблемы онлайн, ведь у него нет возможности прийти в отделение физически.

"Почему я не могу снять свои деньги? Карта заблокирована, а я не могу появиться в банке и не могу разблокировать через интернет! Почему это нельзя сделать из-за видеосвязи, как в других банках?" — возмущался клиент, сочиняя обращение в учреждение.

Представители Ощадбанка объяснили, что существует два основных способа разблокировки карты, в зависимости от причины блокировки. Первый вариант – обратиться в контакт-центр по номеру 0-800-210-800, где оператору можно предложить осуществить проверку карты. Второй вариант – это личное посещение отделения банка.

Как отмечают в банке, если оператор сообщает, что для разблокировки необходимо обратиться в отделение, альтернативных путей разблокировки карты нет.

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