Переговоры о прекращении огня в Украине могут начаться хоть завтра, но сейчас нет механизма запуска остановки боевых действий.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главкому.

Военный эксперт напомнил, что заморозить войну не получалось даже после Минска-1 и Минска-2, когда протяженность фронта была только 400 км, а группировки войск примерно по 30 тысяч. Сейчас же численность группировок войск составляет более 600 тысяч, а протяженность фронта – до 2 тысяч км, и технически невозможно сейчас прекратить огонь и развести войска.

По словам эксперта, невозможно остановить горячую фазу войны, пока две армии не выполнили свои задачи, в нашем случае – без восстановления ВСУ территориальной целостности Украины в границах 1991 года остановить боевые действия невозможно.

Роман Свитан прогнозирует, что выйти на границы 1991 года Украина сможет минимум через три года: сначала нужно воевать за Крым, затем отрезать Донбасс от рф и зачищать его. Но даже после выхода на границы 1991 года будет сложно заморозить боевые действия.

А переговоры, по словам эксперта, фактически уже идут между верховными главнокомандующими, поскольку все заявления в эфирах – это те же переговоры, просто с использованием средств общественного вещания.

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