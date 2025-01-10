Выяснилось также, что во избежание уголовной ответственности организатор схемы был переведен на более низкую должность.

Разоблачен чиновник Киевской городской государственной администрации (КГГА) и его сообщники, которые во время войны присвоили более 6 млн грн, выделенных на закупку запчастей для карет скорой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержан чиновник коммунальной организации "Киевмедспецтранс" КГГА и четыре его сообщника, подозреваемые в хищении бюджетных средств. По информации следствия, они присвоили деньги, предназначенные для закупки автозапчастей для скорых пособий.

Расследование установило, что преступную схему организовал начальник службы материально-технического обеспечения Киевмедспецтранса. К участию в схеме он привлек трех директоров подконтрольных частных компаний и их бухгалтера.

Члены организованной группы совместно разработали план завладения бюджетными средствами, распределили роли и выполняли свои преступные действия. В частности, чиновник "Киевмедспецтранса" завысил стоимость тендерных закупок, допуская к участию только подконтрольные фирмы, которые и выиграли тендер. После этого компании поставляли автозапчасти по завышенным ценам, а избыточные средства переводили на собственные счета.

Судебные экономические экспертизы подтвердили необоснованное завышение цен более чем на 6 млн грн. Выяснилось также, что во избежание уголовной ответственности организатор схемы был переведен на более низкую должность.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Санкции, которые предусматриваются за инкриминируемые преступления, могут привести к 12 годам заключения с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

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