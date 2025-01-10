В то же время правоохранители отмечают, что не все соблюдают это правило, и часто выявляют нарушения, привлекая нарушителей к ответственности.

Патрульная полиция Киевской области напомнила водителям о важном правиле дорожного движения, которое не только помогает избежать аварий, но и может уберечь от штрафов.

Об этом говорится в пресс-службе стражей порядка в Facebook.

"Базовое и элементарное правило дорожного движения, которое знают все: на запретный сигнал светофора - остановись", - отметили в патрульной полиции.

В то же время правоохранители отмечают, что не все водители соблюдают это правило, и часто выявляют нарушения, привлекая нарушителей к ответственности.

В качестве примера патрульные опубликовали видео, на котором зафиксировано несколько случаев проезда на красный свет на улице Киевский Путь в городе Борисполь, где между нарушениями прошло всего 10 минут.

В обоих случаях полиция: остановила водителей, провела профилактические беседы, вынесла постановления по части 2 статьи 122 (проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

Штраф за такое нарушение составляет 510 гривен. Однако нарушение этого правила может привести к серьезным последствиям, в частности, ДТП с пострадавшими или погибшими.

Патрульная полиция призывает всех участников дорожного движения: беречь себя, соблюдать правила дорожного движения, не игнорировать сигналы светофора.

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