Остальные отмечают уникальность аромата, однако выражают опасения, что он может увеличить постоянное чувство голода.

В сети супермаркетов "Сільпо" появился необычный товар - ароматические свечи с запахом хлеба .

Видео с обзором этого товара было опубликовано в TikTok на странице shop.oholic.

Как отмечается, свеча горит 45 часов, а ее стоимость составляет 599 гривен. К тому же, в продаже есть аромадифузор с таким же ароматом за 699 ​​гривен, которого хватает примерно на 10 недель.

В описании отмечено, что свечи и диффузоры с ароматным хлебом "Альзас" производит украинский производитель "Скамейка традиций". Их запах описывают как соединение домашнего уюта, пшеничного поля, хрустящей корочки, закваски и тепла.

Несмотря оригинальность идеи, цена вызвала оживленные обсуждения в комментариях. Кое-кто шутит, что на 600 гривен лучше закупить продукты, чем приобрести свечу. Остальные отмечают уникальность аромата, однако выражают опасения, что он может увеличить постоянное чувство голода.

Интересен ли подход к созданию атмосферы домашнего уюта или просто маркетинговый подход? Время покажет, станет ли свеча с запахом хлеба хитом среди покупателей.

Также Politeka писала о том, что в Украине в ближайшее время ожидается повышение цен на хлеб, молочные продукты и макароны – цены на яйца будут оставаться стабильными.

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