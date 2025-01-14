Физические лица-предприниматели ( ФЛП ) имеют определенные основания для освобождения от уплаты военного сбора, но льготы не распространяются на предпринимателей, работающих без наемных работников.

Недавно в сети появилась информация , что ФЛП 1-й и 2-й группы могут не платить военный сбор во время отпуска или заболевания, если больничный длится более 30 дней. Также говорилось о льготах для ФЛП без наемных работников. Однако это не совсем соответствует действительности. Как сообщил налоговый консультант Михаил Смокович, такой льготы нет.

"В течение 1 месяца в год ФЛП действительно может воспользоваться правом на налоговые каникулы и на 1 и 2 группе не платить ни военный сбор, ни единый налог. Это при условии, что ФЛП не имеет наемных работников и в этот месяц не получал доход. А вот второй пункт – это фейк. Не существует льготы по военному сбору по факту отсутствия наемных работников» , — отметил эксперт.

Кто имеет право на льготы по военному сбору?

Согласно новому закону №4113, льготы на военный сбор имеют ФЛП 1-й и 2-й групп, чьи налоговые адреса находятся на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. Они освобождаются от сбора на период оккупации или боевых действий.

Также освобождаются от военного сбора ФЛПы, если их доходы не подпадают под налогообложение НДФЛ или облагаются налогом по нулевой ставке, а также те, кого мобилизовали в ряды ВСУ.

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