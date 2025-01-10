В ходе расследования стало известно, что эксначальник дирекции вступил в сговор с руководителем подрядной компании.

Эксчиновник киевского коммунального предприятия «Киевпасстранс» подозревается в присвоении более 1,8 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры 8 января через Telegram.

В Киеве стражи порядка выдвинули подозрение бывшему руководителю Дирекции строительства и содержания объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры предприятия. Ему инкриминируют хищение средств, отчисленных на ремонт общежития.

По данным следствия, в июне 2022 года «Киевпасстранс» заключил соглашение с подрядной организацией на выполнение капитального ремонта общежития.

В ходе расследования стало известно, что эксначальник дирекции вступил в сговор с руководителем подрядной компании. Вместе они подписали акты выполненных работ, хотя большинство из них были не выполнены или выполнены не в полном объеме, а стоимость работ была значительно завышена. Это привело к тому, что киевский бюджет понес убытки на сумму более 1,8 миллиона гривен. Прокуратура выдвинула подозрение в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

Также Politeka писала о том, что руководитель группы "Тернопольские ходаки" Михаил Емельянович Полюга обвиняется в присвоении 130 тысяч гривен, собранных для армии.

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