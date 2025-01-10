Злоумышленники остаются под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ и Национальная полиция ликвидировали в Хмельнитчине диверсионную группу ФСБ, которая взорвала железнодорожный путь, по которому двигался грузовой поезд Укрзализныци.

Об этом сообщили в СБУ.

Двое злоумышленников изготовили самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, начиненное тротилом и пластидом, и заложили его под рельсы. Взрывчатка была активирована, когда приближался локомотив. Для "отчетности" перед оккупантами их подельники сняли подрыв пути на видео.

В результате инцидента никто не пострадал. Машинист сумел вовремя остановить поезд, а после проведения ремонта железнодорожного пути грузовой эшелон продолжил свое путешествие до конечной точки.

Правоохранители задержали злоумышленников в течение нескольких часов "по горячим следам". При попытке бегства они сменили автомобиль, чтобы запутать следы, но это не помогло. Во время обыска в них были обнаружены части взрывчатки и мобильные телефоны с доказательствами диверсионной деятельности.

Приспешниками террористов оказались двое мужчин из Хмельнитчины в возрасте 28 и 29 лет. Один из них — наркозависимый, а другой — сбежавший из воинской части дезертир.

В руки фсб эти молодые люди попали в поисках «легкого» заработка через тематические каналы в Телеграмме. Однако вместо обещанных денег от России они получили подозрение от Службы безопасности Украины по статье 113 (диверсия в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники остаются под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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