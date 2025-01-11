Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 12 января.
Открыв дверь входящему в магазин человеку или поздоровавшись с незнакомцем, проходящим мимо, вежливость — это небольшой способ сделать жизнь каждого из нас приятнее.
Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 12 января.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Дурак
Начинать всегда трудно, но с чего-то надо начинать. Начните с вопросов. Не торопитесь.
Не торопитесь. Обращайте внимание на то, что происходит. Прислушивайтесь к советам. Будьте готовы учиться у других. Оставайтесь открытыми.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Иерофант, перевернутый
Не каждый может встать на свое место и сделать то, что сделали другие.
Вам может не понравиться стиль или подход, который решила использовать организация.
Вы можете решить отойти от дел и проложить свой собственный путь.
Даже если это решение непонятно другим, нужно следовать своему сердцу.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Суждение
Все может сложиться. Возможно, есть юридический вопрос или решение, которое вы надеетесь принять в свою пользу.
На этой неделе события могут развиваться благоприятным для вас образом.
Вы можете быть приятно удивлены результатом и почувствовать, что карма расплатилась по заслугам.
Рак (21 июня - 22 июля)
Император
Отношения должны представлять собой баланс сил между двумя равными.
Иногда может показаться, что все наоборот, и чтобы все вернуть на круги своя, вы реагируете слишком бурно или отстраняетесь.
Хотя вам, возможно, хотелось бы, чтобы рядом с вами был кто-то, кто проявлял бы силу, в более близких отношениях такая динамика может показаться вам не слишком приятной.
Попробуйте обсудить ситуацию, чтобы добиться улучшений. Иногда люди не осознают этого.
Лев (23 июля - 22 августа)
Солнце
Красота повсюду, даже если вы ее сейчас не видите. Вы можете не замечать вещи сразу, когда находитесь в центре борьбы.
Но если отойти от темы, разве вы не чувствуете оптимизма?
Всегда есть причина для надежды, и она есть, если вы позволите себе почувствовать ее, не испытывая страха.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Сила
Не обязательно всегда быть жестким. Можно позволить своей мягкой стороне проявиться.
Не стройте из себя видимость того, что у вас всегда все под контролем.
У всех бывают проблемы, и это нормально, если они есть и у вас.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Двойка Кубков
Выражение любви — это удивительная вещь. Вы должны позволить себе наслаждаться ею такой, какая она есть.
Не пытайтесь слишком глубоко вникать в суть вещей и не сейте беспокойство.
Дайте себе волю. Это может стать для вас прекрасным опытом.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Паж Мечей
Слушайте, что говорится. Сообщения приходят во всех формах, но вы можете читать между строк слишком далеко, чем это необходимо.
Вы даже можете предположить то, чего нет, когда спешите и просматриваете электронную почту или слушаете голосовое сообщение, одновременно занимаясь чем-то другим.
Не торопитесь и внимательно выслушайте, чтобы четко понимать, что необходимо сделать.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Дьявол
Не тратьте деньги на вещи, которые, как вы знаете, не принесут вам счастья.
Нет ничего, из-за чего стоило бы терять душевное спокойствие.
Попробуйте найти позитивный поступок или привычку, чтобы заменить тот, который, как вы знаете, оставляет вас с чувством вины или несчастья после того, как он произошел. Вы сильнее этого.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Четверка Пентаклей
Будьте находчивы. Вам не нужно иметь все деньги мира, чтобы жить счастливой жизнью.
Некоторые проекты по дому можно выполнить с помощью вещей, которые у вас уже есть под рукой.
Даже если вам приходится быть бережливым, вы можете удивиться, насколько креативными могут быть ваши решения.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Король Жезлов
Вы можете начать что-то новое, даже если это трудно. Отличная идея стоит того, чтобы ее попробовать.
Выделите час каждый день на работу над своим видением. Если к концу месяца вы поймете, что это просто невыполнимо, то можете сказать, что вы хотя бы попытались.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Паж Пентаклей
Узнай что-то новое. Будь вечным студентом. Жизнь — лучший учитель.
Вам не нужно прекращать учиться, потому что вы больше не в школе. Оставайтесь всегда любопытными. Продолжайте развивать свой ум.
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