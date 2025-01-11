Ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 12 января, до нового старта остался всего один день.

Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 12 января.

Открыв дверь входящему в магазин человеку или поздоровавшись с незнакомцем, проходящим мимо, вежливость — это небольшой способ сделать жизнь каждого из нас приятнее.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 12 января.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Дурак

Начинать всегда трудно, но с чего-то надо начинать. Начните с вопросов. Не торопитесь.

Не торопитесь. Обращайте внимание на то, что происходит. Прислушивайтесь к советам. Будьте готовы учиться у других. Оставайтесь открытыми.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Иерофант, перевернутый

Не каждый может встать на свое место и сделать то, что сделали другие.

Вам может не понравиться стиль или подход, который решила использовать организация.

Вы можете решить отойти от дел и проложить свой собственный путь.

Даже если это решение непонятно другим, нужно следовать своему сердцу.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Суждение

Все может сложиться. Возможно, есть юридический вопрос или решение, которое вы надеетесь принять в свою пользу.

На этой неделе события могут развиваться благоприятным для вас образом.

Вы можете быть приятно удивлены результатом и почувствовать, что карма расплатилась по заслугам.

Рак (21 июня - 22 июля)

Император

Отношения должны представлять собой баланс сил между двумя равными.

Иногда может показаться, что все наоборот, и чтобы все вернуть на круги своя, вы реагируете слишком бурно или отстраняетесь.

Хотя вам, возможно, хотелось бы, чтобы рядом с вами был кто-то, кто проявлял бы силу, в более близких отношениях такая динамика может показаться вам не слишком приятной.

Попробуйте обсудить ситуацию, чтобы добиться улучшений. Иногда люди не осознают этого.

Лев (23 июля - 22 августа)

Солнце

Красота повсюду, даже если вы ее сейчас не видите. Вы можете не замечать вещи сразу, когда находитесь в центре борьбы.

Но если отойти от темы, разве вы не чувствуете оптимизма?

Всегда есть причина для надежды, и она есть, если вы позволите себе почувствовать ее, не испытывая страха.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сила

Не обязательно всегда быть жестким. Можно позволить своей мягкой стороне проявиться.

Не стройте из себя видимость того, что у вас всегда все под контролем.

У всех бывают проблемы, и это нормально, если они есть и у вас.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Двойка Кубков

Выражение любви — это удивительная вещь. Вы должны позволить себе наслаждаться ею такой, какая она есть.

Не пытайтесь слишком глубоко вникать в суть вещей и не сейте беспокойство.

Дайте себе волю. Это может стать для вас прекрасным опытом.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Паж Мечей

Слушайте, что говорится. Сообщения приходят во всех формах, но вы можете читать между строк слишком далеко, чем это необходимо.

Вы даже можете предположить то, чего нет, когда спешите и просматриваете электронную почту или слушаете голосовое сообщение, одновременно занимаясь чем-то другим.

Не торопитесь и внимательно выслушайте, чтобы четко понимать, что необходимо сделать.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Дьявол

Не тратьте деньги на вещи, которые, как вы знаете, не принесут вам счастья.

Нет ничего, из-за чего стоило бы терять душевное спокойствие.

Попробуйте найти позитивный поступок или привычку, чтобы заменить тот, который, как вы знаете, оставляет вас с чувством вины или несчастья после того, как он произошел. Вы сильнее этого.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Четверка Пентаклей

Будьте находчивы. Вам не нужно иметь все деньги мира, чтобы жить счастливой жизнью.

Некоторые проекты по дому можно выполнить с помощью вещей, которые у вас уже есть под рукой.

Даже если вам приходится быть бережливым, вы можете удивиться, насколько креативными могут быть ваши решения.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Король Жезлов

Вы можете начать что-то новое, даже если это трудно. Отличная идея стоит того, чтобы ее попробовать.

Выделите час каждый день на работу над своим видением. Если к концу месяца вы поймете, что это просто невыполнимо, то можете сказать, что вы хотя бы попытались.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Паж Пентаклей

Узнай что-то новое. Будь вечным студентом. Жизнь — лучший учитель.

Вам не нужно прекращать учиться, потому что вы больше не в школе. Оставайтесь всегда любопытными. Продолжайте развивать свой ум.

Читайте также:

Знаки Зодиака с сильной интуицией: кто хорошо понимает людей согласно астрологии

Самые сильные знаки Зодиака по мнению астрологов: кто в рейтинге

Какой знак Зодиака лучше всех одевается: астрологи составили рейтинг "самых стильных".