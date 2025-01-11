В результате проверок 34 деклараций (48% завершенных) выявлены недостоверные сведения на общую сумму 438,5 млн. грн.

В результате проверок деклараций украинских чиновников за прошлый месяц выявлено нарушение почти в половине из них — 48%.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

По данным ведомства, в результате проверок 34 деклараций (48% завершенных) выявлены недостоверные сведения на общую сумму 438,5 млн. грн. Правоохранительным органам направлено 35 обоснованных выводов, а также составлено 4 протокола об административных нарушениях.

НАПК также назвало 10 наиболее серьезных нарушений, выявленных во время полных проверок деклараций в декабре. В списке фигурируют следующие должностные лица (имена не раскрываются):

Бывший заместитель начальника отдела Закарпатской таможни — недостоверные сведения более чем на 306,9 млн грн. Подготовлен заключение Государственного бюро расследований.

— недостоверные сведения более чем на 306,9 млн грн. Подготовлен заключение Государственного бюро расследований. Директор департамента Киевской горгосадминистрации – недостоверные сведения на 22,3 млн грн. Уголовное производство открыто Национальной полицией.

– недостоверные сведения на 22,3 млн грн. Уголовное производство открыто Национальной полицией. Депутат Харьковского городского совета — ложные данные об активах более чем на 11,3 млн грн. Открыто уголовное производство.

— ложные данные об активах более чем на 11,3 млн грн. Открыто уголовное производство. Бывший член дисциплинарной комиссии Бюро экономической безопасности — недостоверные сведения более чем на 7,7 млн ​​грн. Производство ведет Нацполиция.

— недостоверные сведения более чем на 7,7 млн ​​грн. Производство ведет Нацполиция. Сельский председатель Новолатовского сельсовета – недостоверные сведения на сумму более 4,5 млн грн. Открыто уголовное производство.

– недостоверные сведения на сумму более 4,5 млн грн. Открыто уголовное производство. Судья Верховного Суда – признаки недостоверных сведений на 1,8 млн грн. Материалы проверки переданы в НАБУ.

Начальник управления ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве — недостоверные данные более чем на 1,3 млн грн. Продолжается сбор улик.

— недостоверные данные более чем на 1,3 млн грн. Продолжается сбор улик. Эксначальник Государственной экологической инспекции Карпатского округа — недостоверные сведения более чем на 1,1 млн грн. Протокол об административном нарушении направлен в суд.

Карпатского округа — недостоверные сведения более чем на 1,1 млн грн. Протокол об административном нарушении направлен в суд. Бывший заместитель председателя Ровенской райгосадминистрации – недостоверные сведения на 745 тыс. грн. Вывод направлен в Нацполицию.

– недостоверные сведения на 745 тыс. грн. Вывод направлен в Нацполицию. Бывший глава Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства — недостоверные сведения более чем на 317 тыс. грн. Продолжается сбор улик.

В 2024 году НАПК начало 1019 полных проверок деклараций, из которых 715 завершено. У 50% завершенных проверок выявлены недостоверные сведения, признаки незаконного обогащения или нарушение конфликта интересов в 358 декларациях.

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