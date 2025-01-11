В результате проверок деклараций украинских чиновников за прошлый месяц выявлено нарушение почти в половине из них — 48%.
Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).
По данным ведомства, в результате проверок 34 деклараций (48% завершенных) выявлены недостоверные сведения на общую сумму 438,5 млн. грн. Правоохранительным органам направлено 35 обоснованных выводов, а также составлено 4 протокола об административных нарушениях.
НАПК также назвало 10 наиболее серьезных нарушений, выявленных во время полных проверок деклараций в декабре. В списке фигурируют следующие должностные лица (имена не раскрываются):
- Бывший заместитель начальника отдела Закарпатской таможни — недостоверные сведения более чем на 306,9 млн грн. Подготовлен заключение Государственного бюро расследований.
- Директор департамента Киевской горгосадминистрации – недостоверные сведения на 22,3 млн грн. Уголовное производство открыто Национальной полицией.
- Депутат Харьковского городского совета — ложные данные об активах более чем на 11,3 млн грн. Открыто уголовное производство.
- Бывший член дисциплинарной комиссии Бюро экономической безопасности — недостоверные сведения более чем на 7,7 млн грн. Производство ведет Нацполиция.
- Сельский председатель Новолатовского сельсовета – недостоверные сведения на сумму более 4,5 млн грн. Открыто уголовное производство.
- Судья Верховного Суда – признаки недостоверных сведений на 1,8 млн грн. Материалы проверки переданы в НАБУ.
- Начальник управления ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве — недостоверные данные более чем на 1,3 млн грн. Продолжается сбор улик.
- Эксначальник Государственной экологической инспекции Карпатского округа — недостоверные сведения более чем на 1,1 млн грн. Протокол об административном нарушении направлен в суд.
- Бывший заместитель председателя Ровенской райгосадминистрации – недостоверные сведения на 745 тыс. грн. Вывод направлен в Нацполицию.
- Бывший глава Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства — недостоверные сведения более чем на 317 тыс. грн. Продолжается сбор улик.
В 2024 году НАПК начало 1019 полных проверок деклараций, из которых 715 завершено. У 50% завершенных проверок выявлены недостоверные сведения, признаки незаконного обогащения или нарушение конфликта интересов в 358 декларациях.
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