Военнослужащего, подозреваемого в убийстве мужчины по неосторожности в Сумском ТЦК и СП, отпустили под личные обязательства: соответствующее ходатайство прокуратуры суд удовлетворил 2 января.

1 января 2025 военнослужащему сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины), и избрали ему меру пресечения. Сумская специализированная прокуратура как меру пресечения запросила личные обязательства.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой Ковпаковский районный суд.

По информации Наталии Скачедуб, тети убитого сорняка Евгения Криводуба, в ТЦК его доставили 29 декабря 2024 года. На следующий день Евгения Криводуба доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. 31 декабря семье позвонили из больницы и сообщили о смерти мужчины.

По данным полиции, между Евгением Криводубом и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнева и нанес мужу телесные повреждения.

В комментарии Суспільному пресс-офицер областного ТЦК и СП Александр Бондаренко сказал, что военнослужащий не является представителем ТЦК.

По версии Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, представленной в комментарии Общественному, 29 декабря около 18:00 подозреваемый военнослужащий находился во дворе Сумского городского ТЦК и СП, где увидел на лестнице Евгения Криводуба. В ходе общения между мужчинами возник спор, после которого военнослужащий ударил Криводуба рукой в ​​подбородок. Последний не удержал равновесие и упал головой на бетонную поверхность лестницы. От полученных травм мужчина скончался в больнице 31 декабря.

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