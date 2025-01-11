Также женщина заявила, что является матерью двух малолетних детей и попросила суд дать ей шанс исправиться без заключения.

В столице Украины женщина была задержана за попытку украсть брендовую одежду из одного из крупнейших гипермаркетов «Эпицентр».

Судебные материалы, обнародованные в Едином реестре судебных решений, указывают, что злоумышленница пыталась вынести из магазина два штана и два джемпера бренда New Balance на сумму 5 597 гривен.

Согласно материалам дела, женщина спрятала угнанные товары в рюкзак и отправилась к выходу, не рассчитавшись на кассе. Однако работники охраны вовремя заметили нарушение и задержали его. На судебном заседании женщина признала свою вину и раскаялась в совершенном. Она объяснила, что воровство было ее первым правонарушением и пообещало, что больше не повторит такого поступка. Также женщина заявила, что является матерью двух малолетних детей и попросила суд дать ей шанс исправиться без заключения.

Дарницкий районный суд признал женщину виновной по частям 2 ст. 15 и 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих уголовную ответственность за попытку кражи. Она получила наказание в виде 5 лет лишения свободы, но суд применил статью 75 УК Украины и освободил ее от прохождения наказания с испытанием сроком 1 год 10 месяцев.

Согласно решению суда, на женщину изложен ряд обязанностей, среди которых регулярная регистрация в органах пробации, сообщение об изменении места жительства, работы или учебы, а также запрет на выезд за пределы Украины без согласования с органами пробации.

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