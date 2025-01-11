Клиенты «Ощадбанка», рассматривающие оплату жилищно-коммунальных услуг через информационно-платежные терминалы самообслуживания (ИЛТ), должны обратить внимание на взимаемую банком комиссию.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте банка, оплата через терминалы самообслуживания возможна как картой, так и наличными.

Размер комиссии может изменяться в зависимости от нескольких факторов, таких как способ оплаты.

Терминалы помогают клиентам производить платежи без необходимости привлекать банковских сотрудников, что делает процесс удобным и быстрым. Однако за этот комфорт нужно заплатить определенную комиссию.

Размеры комиссии по бесплатным способам оплаты:

Наличные деньги — 1% от суммы платежа, но не менее 20 гривен и не более 500 гривен за одну операцию.

Платежная карта – фиксированная комиссия 10 гривен.

Пенсионная карточка – 5 гривен за операцию.

Карточка другого банка – 1% от суммы, но минимум 20 гривен.

Учитывая разные варианты оплаты, клиентам следует выбрать способ, чтобы минимизировать расходы на комиссию.

Также Politeka писала о том, что жительница Харькова обратилась в суд с иском против "Ощадбанка" после того, как с ее депозитного счета без ее согласия было списано 64 447 гривен. Банк отказался возвращать средства, ссылаясь на внутренние операции через систему "Ощад 24/7".

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