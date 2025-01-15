Он подчеркнул, что мотивация мобилизованных остается на высоком уровне, несмотря на проблемы в тылу, создающие определенные трудности.

Украина испытала серьезные проблемы с мобилизацией, и на фронте наблюдается дефицит кадров, ведь нет достаточно новых военных, чтобы заменить тех, кто находится на передовой.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр с позывным "Прокурор".

Он подчеркнул, что мотивация мобилизованных остается на высоком уровне, несмотря на проблемы в тылу, создающие определенные трудности.

"Полностью провалена мобилизация. Нет кем заменять воинов на фронте. Я вам честно скажу, у меня те, кто возвращается из отпуска, возвращаются сюда с более положительным настроением, чем едут туда. Потому что они видят тот беспредел, который продолжается, те же спортзалы с перекаченными , те малолетки, которые позволяют себе перекрывать движение в Киеве, слушать российскую музыку, и ушло-поехало.

Военный отметил, что в его батальоне около 90% мобилизованных и все бойцы имеют высокую мотивацию.

"Мы пытаемся так относиться к личному составу, чтобы они себя чувствовали воинами и людьми в камуфляже, а не камуфляжем с непонятным наполнением", - отметил "Прокурор".

Также он подчеркнул, что в тылу есть демотивирующие факторы, из-за чего на фронте военные часто чувствуют себя гораздо лучше, чем во время отпуска.

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