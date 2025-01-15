Будь то уход от штрафа за превышение скорости, выигрыш в лотерею или нахождение в нужном месте в нужное время, удача приходит знакам Зодиака во многих разных формах.

Многие люди постоянно задаются вопросом, насколько им повезло согласно астрологии.

Но удача — это не то, на что всегда следует полагаться. Удача не защитит вас от неприятностей или расплаты, это можете сделать только вы. Но астрология, безусловно, помогает.

Какие знаки Зодиака обречены на успех:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овны удачливы в том, что они создают возможности для себя. По сути, они создают свою собственную удачу . Овны не зависят от мистической магической силы, чтобы заставить хорошие вещи случаться; скорее, они делают то, что должно быть сделано, и пожинают плоды.

Овны не отказались бы от удачи, но они не рассчитывают на нее, поскольку считают, что только они отвечают за создание успеха. «Удача — это то, что происходит, когда подготовка встречается с возможностью» — их любимая поговорка.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцы не слишком верят в удачу, потому что им не везет больше, чем везет. Но они выживают, и неважно, насколько плохие перемены они пережили в прошлом, они способны обратить их себе на пользу.

Невероятная сила воли Тельца заставляет их упорствовать, несмотря на все неудачи, которые случались. У них есть все, что им нужно, чтобы сделать себе хорошую жизнь, и это не включая счастливую кроличью лапку!

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы давно научились не полагаться на удачу, а полагаться на свой ум. Близнецы считаются одним из самых удачливых знаков зодиака, они умны, целеустремленны и достаточно хитры, чтобы справиться с любыми трудностями и препятствиями, которые встретятся на их пути.

Хотя Близнецы не так удачливы, как другие знаки, для них это хорошо. Близнецы — это перемены и убеждение, и из-за отсутствия удачи они никогда не смогли бы рассказать свои истории, которые завоевали им столько поклонников.

Рак (21 июня - 22 июля)

Даже если они не всегда это видят, Рак действительно счастливчик; на самом деле, это один из самых удачливых знаков зодиака во всей астрологии! Им выпадают всевозможные счастливые моменты и возможности, которые большинству людей недоступны.

Большинство людей не находят деньги на улице и не выигрывают джекпот, как, кажется, Рак. Но их полосы удачи напоминают им, что они должны быть благодарны за всю свою удачу и делиться богатством с окружающими.

Лев (23 июля - 22 августа)

Лев не особенно удачливы, но кажется, что все, к чему они прикасаются, превращается в золото. Львы удачливы в том смысле, что у них есть врожденное чувство того, кто они и чего они могут достичь. Им не нужна счастливая звезда, потому что они и есть звезда.

Лео — тот, кто всем заправляет . И если они испытывают какие-либо неудачи, они находят способ обратить их в позитив, используя их, чтобы добиться успеха еще более славным образом.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Дева никогда не была тем, кто зависит от удачи, потому что у нее никогда не было многого. Все, что у нее есть, это ее дар учиться и сосредотачиваться. Но не выбирая легких путей из любой ситуации, Дева превратила себя в невероятного человека, и это уже само по себе везение.

Хотя им может не так уж и повезло, люди чувствуют себя счастливыми, зная Деву. Этот знак зодиака обогащает жизнь всех вокруг, и это приносит Деве радость .

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы чрезвычайно удачливы, но они не принимают это как должное. Удача Весов помогла им обрести позитивный взгляд на мир и свою жизнь. Они пытаются видеть хорошее в каждой ситуации, и это отношение проявляется чудесным образом во всех аспектах жизни.

Поскольку Весы знают, что они удачливее большинства знаков зодиака, они стараются отплатить вперед, когда могут. Будь то что-то незначительное, например, покупка вещи для человека, стоящего за ними в очереди, или разделение выигрыша в лотерею с другими, Весы хотят отдать столько же, сколько им дали.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Легко предположить, что из-за порой пессимистичного настроя Скорпиона, ему не слишком везет в жизни. Но это просто неправда. Скорпион довольно удачлив , особенно в плане проявления того, чего он хочет.

Если они поставят себе цель, то не так уж много Скорпионов не смогут достичь. Будь то заработок, поездка в отпуск или покупка новой пары распроданных ботинок, они каким-то образом всегда получают то, чего хотят.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрелец — невероятно удачливый знак зодиака! Неважно, путешествуют ли они по чужой стране или дома, они просто притягивают удачу. Кто еще получает улучшенные номера в отелях, бесплатные сувениры и особые услуги из ниоткуда?

Кажется, Стрелец притягивает удачу, как пчелы к меду, и это удивительное явление, которое с ним случается. Этот знак любит иногда испытывать свою удачу , поэтому хорошо знать, что вселенная на их стороне.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Хотя Козерогам не всегда везет, они должны считать себя невероятно везучими с деньгами . Это как будто они увеличивают свое богатство из совершенно неожиданных источников, как дальний родственник, который умер и оставил наследство.

Но Козерогам также повезло, что они знают, что делать с неожиданными дивидендами. Они не тратят большие суммы денег за короткий промежуток времени; вместо этого они копят их и позволяют им приносить проценты. Козероги не зависят от удачи, но они счастливы, когда вам время от времени сопутствует удача.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолей не самый удачливый человек в мире, и на его долю выпало много испытаний. Но Водолей — боец, и ничто не позволит ему сломить себя. Возможно, у него не будет никаких поблажек от вселенной, но он возьмет то, что получит, и использует это себе на пользу.

Поскольку Водолеи невероятно креативны , они обращают неудачу в нечто похожее на удачу. Отсутствие постоянной удачи просто делает их более изобретательными и решительными.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы чрезвычайно удачливы, но они настолько привыкли, что все идет по их плану, что они не всегда это ценят. Они получают все, что хотят , будь то потому, что у них просто есть врожденное чувство, как это получить, или потому, что ими руководят невидимые силы.

Рыбам нужно верить, что они заслуживают своей удачи, и что самое удачное из всего — это вдохновение, которое они от нее получают. Потому что без этого они могли бы быть просто еще одним неудачливым знаком зодиака.

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