Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы - в настоящее время идет следствие, и устанавливаются все лица, причастные к этой схеме.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали работника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП).

Подробности сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Злоумышленники организовали противоправную схему с начала 2024 года, предлагая помощь желающим избежать мобилизации. За 4-5 тысяч долларов США они обещали влияние на медицинских работников для подделки документов с ложными диагнозами во время военно-врачебной комиссии.

За дополнительную плату в среднем 3 тысячи долларов военнообязанные могли сняться с учета или получить статус «пригодный для службы в ТЦК и СП и тыловых частях».

9 января 2025 года один из подозреваемых был задержан при получении 4,5 тысячи долларов США от клиента. Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 1 млн грн.

Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время идет следствие, и устанавливаются все лица, причастные к этой схеме. Процессуальное руководство осуществляется Николаевской специализированной прокуратурой по оборонной сфере Южного региона.

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