В настоящее время обвинительный акт против него направлен в суд, как сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В результате действий чиновника Днепровского горсовета местному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 3,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В настоящее время обвинительный акт против него направлен в суд, как сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Как установлено в ходе расследования, директор одного из департаментов горсовета, осуществляя закупку генераторов в рамках «Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026», злоупотреблял своим служебным положением. закупки оборудования по завышенным ценам, нанеся убытки на свыше 3,5 млн. грн.

Чиновнику инкриминируют растрату бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Досудебное расследование проводилось Главным подразделением детективов Бюро экономической безопасности Украины по оперативному сопровождению Департамента детективов по стратегической защите экономики БЭБ Украины.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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