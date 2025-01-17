Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 18 января.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 18 января с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет гороскоп Таро на одну карту для вашего знака зодиака? Читайте дальше.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Туз Кубков

Независимо от вашего статуса отношений, Туз Кубков — это положительный знак того, что любовь уже в пути. Ваши текущие отношения могут пережить своего рода возрождение, когда вы и ваш партнер снова влюбитесь друг в друга.

Знакомства? Возможно, сейчас вы переживаете период засухи, когда дело касается встречи с нужным человеком, но продолжайте пытаться. Любовная связь, на которую вы надеетесь, уже в пути.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Звезда

Жизненные испытания могут ослабить веру человека, но это не значит, что ваша высшая сила не существует или ей все равно. Это может означать, что вы учитесь тому, как действует благодать, и становитесь сильнее в мудрости и проницательности.

Звездное таро подобно свету, сияющему в темноте. Издалека вы можете его не заметить, но по мере того, как вы проходите это путешествие, чем ближе вы к финишной черте, тем ярче оно становится. Вы увидите!

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Луна, перевернутая

Сны — это то, как ваше подсознание решает проблемы, а также помогает вам исцелиться.

Если вам снятся сны, которые сбивают вас с толку или которые трудно понять, знайте, что это способ вашего духа вернуть себе контроль над неизвестным.

Несмотря на то, насколько реальными кажутся вам эти фантазии, они являются проблеском того, что могло бы быть. Так что загляните за завесу и увидите символизм, который поможет вам обрести понимание и прозрение в вашей жизни.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Семерка Кубков

Семь — высокодуховное число, и когда оно приходит вместе с Кубками, это может означать излияние добра в вашу жизнь.

Над чем вы сейчас работаете? Если вы вложите душу в свои труды, вы получите огромную выгоду, которая принесет вам удачу и везение. Не бросайте сейчас, хорошие вещи уже в пути.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Когда вы переживаете серьезные трудности, может показаться, что ситуация никогда не улучшится, но, Лео, вы увидите, что этот трудный период в вашей жизни не продлится долго.

На самом деле, карта Пятерка Пентаклей в перевернутом положении сигнализирует о том, что вы вышли за рамки своих проблем. Вы можете этого еще не осознать, потому что находитесь в режиме выживания. Проверьте себя, не реагируете ли вы по-прежнему на то, что было раньше, а не на то, что есть сейчас.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

У вас есть план и цели, но вы торопитесь, не проводя периодическую проверку себя?

Важно проводить еженедельные или даже ежедневные проверки, чтобы убедиться, что ваши планы и действия по-прежнему работают.

Таким образом, когда вам понадобится внести небольшие изменения, вы сможете сделать это до того, как станет слишком поздно или возникнут более сложные проблемы.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей — карта амбиций, поэтому пришло время проявить себя и других. Хотя вы милы и добры ко всем, ваши цели требуют силы, которую вы иногда скрываете за своей слабостью.

Не время быть пассивным, Весы. Эта карта говорит, что пришло время бороться за то, чего вы хотите.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Настрой имеет значение, Скорпион. Окружающие могут бросать в твою сторону небольшие негативные сообщения, но это не значит, что тебе нужно перенимать их плохие привычки.

Напишите вокруг себя позитивные утверждения, если это поможет. Держите подбородок выше. Вы решаете, как вы будете думать, а не мир вокруг вас.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Король Кубков

Верните себе время, Стрелец. Освободите место для того, что вы любите делать.

Сделайте свое сердце и питание своей души временем, которое защищено и ограждено от окружающего мира. Не позволяйте ничему прерывать ваш поток, когда вы в зоне.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

Блестящий ум и открытое сердце — это все, что вам нужно, не так ли? Но помните... люди тоже любят, чтобы их видели.

Итак, когда вы находитесь вне дома с другими, обязательно задавайте вопросы и обращайте внимание на то, кто они и что они говорят. Хорошо нравиться, Козерог, и еще лучше делить внимание с другими, даже если вы звезда.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая

Десятка Мечей в перевернутом положении — это карта, которая признает поражение и неудачу либо из-за доверия не тому человеку, либо из-за принятия неподходящего решения. Так что скажите об этом. Теперь от этого не скрыться.

Признать свою роль в ситуации — это больше, чем смелость, это честность. Вы устанавливаете высокую планку для других, и это достойно восхищения, когда вы первый показываете, что вы готовы признать, что совершили ошибку.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая

Если в прошлом вас обидел возлюбленный, перевернутая Тройка Мечей — это знак того, что вы наконец-то исцелились от предательства.

Шок от того, что любимый человек вас разочаровал, уже не такой сильный, как раньше. Вы находитесь на таком этапе жизни, когда свидания и встречи с кем-то новым вероятны, и вы даже можете снова влюбиться — мудро.

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