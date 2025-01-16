Мельник подтвердил наличие дефицита личного состава в ВСУ, указав, что причиной этого является "фактически проваленная мобилизация".

Чтобы избежать снижения мобилизационного возраста до 18 лет, необходимо преодолеть коррупцию в системе мобилизации, иначе не может быть.

Такое мнение высказал старший лейтенант ВСУ, бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

Мельник подтвердил наличие дефицита личного состава в ВСУ, указав, что причиной этого является "фактически проваленная мобилизация". Он отметил, что количество лиц, незаконно избежавших мобилизации, значительно превышает количество мобилизованных.

По его словам, в первую очередь необходимо "провести порядок в мобилизации", в том числе побороть коррупцию в системе бронирования стратегических предприятий и самой мобилизации.

"Если этого не будет, то есть если мы не проведем действительно всеобщую мобилизацию, от которой невозможно будет откупиться, тогда иного выхода, чем мобилизовывать 18-летних не будет", - подчеркнул он.

Мельник также отметил, что среди здоровых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет гораздо меньше, чем в категории 25-55 лет.

"В настоящее время идет обычная подергивание. Коллективное мероприятие вместо того, чтобы нести ответственность за то, что несвоевременно оказывает военную помощь, отражающуюся на нашей обороноспособности, делает подмену понятий", - добавил он.

По его словам, западные страны выносят свои решения, ориентируясь на воспоминания о тотальной мобилизации времен Второй мировой войны.

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