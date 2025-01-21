Наследник, не исполнявший свои обязанности, может быть официально лишен наследства по решению суда.

В 2025 году в Украине могут лишить наследственных прав не только дальних родственников, но и ближайших наследников.

Причины лишения наследства в 2025 году были разъяснены на сайте Верховной Рады Украины.

Дети наследников по закону автоматически относятся к первой очереди наследников, а наследство делится поровну. Однако есть ситуации, когда часть одного из наследников может быть изменена или он может быть полностью остаться в наследстве.

За что можно лишиться права на наследство?

Одной из основных причин является ненадлежащее отношение к наследодателю, который по болезни или возрасту нуждался в помощи. Наследник, не исполнявший свои обязанности, может быть официально лишен наследства по решению суда. Суд учитывает следующие факторы:

Намеренно уклонялся наследник от помощи.

Насколько важна была помощь и была ли возможность ее предоставить.

Если суд сочтет наследника недостойным, он может потерять право на имущество.

Что еще влияет на право на наследство

Есть и другие причины, за которые можно утратить право на наследство:

Если наследник мешал наследодателю составить завещание.

Если наследник лишил жизни наследодателя или других наследников.

Если родители, лишенные родительских прав, не восстановили их до открытия наследства.

Если брак наследника признан недействительным, его супруги не имеют права на наследство, за исключением случаев, когда одна из сторон не знала о препятствиях к заключению брака.

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