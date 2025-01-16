Предприятие поставило только 200 единиц оружия, которые не отвечали требованиям качества и не имели должной маркировки.

14 января Офис Генерального прокурора объявил о подозрении бывшему руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины, а также двум топ-менеджерам государственного предприятия.

Их подозревают в присвоении и растрате имущества, в частности, из-за поставок некачественных пулеметов для Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Чиновник способствовал растрате государственных средств, изъятых на закупку пулеметов для военных. Как установили следователи, в 2022 году Министерство обороны заключило контракт с государственным предприятием на поставку 400 пулеметов ДШК на общую сумму 193 миллиона гривен.

Однако предприятие поставило только 200 единиц оружия, которые не отвечали требованиям качества и не имели должной маркировки. Военнослужащие, использовавшие эти пулеметы, сообщили об их неисправности в боевых условиях, что представляло серьезную опасность для жизни и здоровья. Ущерб, причиненный государству из-за ненадлежащего выполнения контракта, оценен на уровне всей суммы сделки.

Стоит отметить, что это самое должностное лицо Министерства обороны фигурирует в другом уголовном производстве о хищении 1,5 миллиарда гривен, отчисленных на закупку боеприпасов для ВСУ, в январе 2024 года.

В настоящее время идет процесс определения мер предосторожности для подозреваемых. Расследование ведется прокурорами Офиса Генерального прокурора по участию Государственного бюро расследований и поддержки Министерства обороны Украины.

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