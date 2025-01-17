В Vodafone объяснили, что после этого абонентов этого тарифа автоматически переведут на новый.

Мобильный оператор Vodafone анонсировал закрытие одного из своих тарифов с 18 марта текущего года.

Об этом сообщили в компании Vodafone и пояснили, что после этого абонентов этого тарифа автоматически переведут на новый Vodafone SuperNet Pro, который будет дороже.

"С 18.03.24 Ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас", – говорится. в сообщении компании.

С новым тарифом Vodafone SuperNet Pro, стоимость которого составит 250 грн/месяц, абоненты получат:

22 ГБ интернета;

безлимитные звонки в сети Vodafone;

150 минут на другие украинские сети;

50 минут для звонков в 16 странах.

Напомним, что текущая стоимость тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 составляет 230 грн/месяц, то есть на 20 грн дешевле нового тарифа.

Vodafone отмечает, что в случае, если у клиента подключена услуга Год без абонплат, она сохранится до конца своего срока действия. Однако пакет услуг будет предоставляться по условиям нового тарифа. В течение трех дней после смены тарифа звонки в сети будут бесплатными без дополнительных пополнений, а стоимость интернета будет составлять 15 грн за каждые 200 МБ (до 20 пакетов в день).

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