Прокурор Львовской областной прокуратуры Юрий Макогон через суд добился перерасчета своей пенсии с 2019 года – в результате его пенсия будет составлять 90% от заработной платы прокурора.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Львовский окружной административный суд.

Сначала Макогон получил перерасчет пенсии через суд еще несколько лет назад, и Пенсионный фонд выполнил это решение, однако перерасчет был произведен только за период с 13 декабря 2019 по 30 сентября 2020, поскольку точная дата перерасчета не была указана в судебном решении. За этот период пенсия составляла 90% от заработной платы без ограничений.

После сентября 2020 Макогону начали выплачивать пенсию с ограничением. Как лицу с инвалидностью II группы, с 6 декабря 2022 ему назначили пенсию в размере 20 930 грн, а с 1 марта 2024 - 23 610 грн. Однако эта сумма показалась ему недостаточной.

Согласно разъяснению Пенсионного фонда от 23 октября 2023 года, если в решении суда не указана конечная дата перерасчета пенсии, начисления производятся до изменений в законодательстве или условиях пенсионного обеспечения. Однако суд признал ограничение пенсии незаконным и постановил, что с декабря 2022 Пенсионный фонд должен провести перерасчет пенсии и выплачивать 90% от заработной платы без ограничений.

Пенсионный фонд обязали осуществить перерасчет пенсии на основании решения Конституционного суда Украины и в соответствии с законодательством, с учетом уже произведенных выплат. В материалах дела указано, что для расчета пенсии используется сумма денежного довольствия Макогона в размере 58 240 грн. Если этот размер будет учтен, его пенсия будет составлять 52416 грн.

Источник: OBOZ.UA.

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