Эксперты прогнозируют, что цены на горючее будут продолжать расти.

В начале 2025 года в Украине снова выросли цены на топливо, и эксперты прогнозируют, что тенденция сохранится.

По данным консалтинговой группы А-95 цены на разные виды горючего поднялись на 0,20-2,50 грн за литр. Например, дизель подорожал на 65 копеек (53,77 грн/л), бензин А-95 – на 21 копейку (56,07 грн/л), а автогаз – на 46 копеек (36,28 грн/л).

Эксперт Дмитрий Леушкин отмечает, что на ценообразование повлияли погодные условия.

Причины удорожания

Первым и основным фактором повышения акцизного налога явилось то, что ставки на бензин, дизель и газ выросли на 10-30%. Хотя некоторые сети АЗС успели накопить запасы горючего по старым ценам, запасы скоро иссякают.

Еще одним фактором является валютный курс. Доллар постоянно дорожает, а на 15 января его курс достиг 42,27 грн/долл.

Что ждать дальше?

Эксперты прогнозируют, что цены на горючее будут продолжать расти. Левкин советует водителям держать заполненными баки, поскольку со временем цены могут подняться еще на несколько гривен. Также введение авансовых платежей для АЗС может еще больше повысить стоимость горючего для украинских водителей и нужно быть к этому готовым.

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