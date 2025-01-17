За незаконный способ наживы они нажились более чем на 157 млрд грн и легализовали эти средства.

В Украине четыре должностных лица горно-обогатительного комбината (ГОК) в Полтавской области предстанут перед судом за коррупционную схему, благодаря которой они нажились на миллиарды.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП).

Выяснено, что предприятие, имевшее лицензию только на добычу железной руды, незаконно обрабатывало и реализовывало другие породы полезных ископаемых, которые образовывались в процессе производства.

В сообщении отмечено, что такие породы должны храниться в специально предназначенных для этого хранилищах, а их обработка требует получения специального разрешения. В то же время было выявлено, что схему организовал председатель правления ГОКа, вступивший в сговор с другими должностными лицами предприятия.

Чиновники перерабатывали добытые породы в щебенчатую продукцию, которую затем продавали. Для создания видимости законности они вносили ложные данные в отчетную документацию о результатах переработки полезных ископаемых.

Таким образом, было легализировано незаконно добыто более 885 тыс. тонн щебеночной продукции и пустой породы на сумму 33,5 млн. грн. В период с 2015 по 2021 год добыли более 20 млн кубометров полезных ископаемых, что эквивалентно около 164 тысяч вагонов. Нанесенный ущерб окружающей среде оценивается более чем в 157 млрд грн.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.