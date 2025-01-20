Если на оккупированных территориях продолжаются боевые действия, платежи за электроэнергию не должны начисляться.

Многие украинцы пытались покинуть свое жилье из-за оккупации, и, к сожалению, иногда получали платежи за коммунальные услуги за недвижимость на временно неподконтрольных территориях.

Юристы Бесплатной правовой помощи рассказали, что делать в таком случае.

Нужно ли платить за коммуналку во время оккупации?

Оккупационные власти часто угрожают конфискацией имущества за неплату счетов, однако на таких территориях украинское законодательство, в частности Закон № 2456-IX, не имеет юридической силы.

Таким образом, у граждан есть несколько вариантов действий: либо найти родственников или знакомых, которые остались на этих территориях и могут оплатить счета, либо ждать деоккупации и восстановления правового порядка.

Что делать, если пришла платежка за коммуналку на территории боевых действий?

Если на оккупированных территориях продолжаются боевые действия, платежи за электроэнергию не должны начисляться в следующих случаях:

На территории ведутся боевые действия;

Территория контролируется Украиной;

Жилье непригодно для проживания.

В таких ситуациях необходимо обратиться к предприятию, предоставляющему коммунальные услуги, и сообщить об обстоятельствах. Для этого нужно отправить электронное письмо с указанием следующих данных:

Адрес жилого объекта;

Личный счет.

Важно подтвердить, что жилье было разрушено или непригодно для проживания.

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