Многие украинцы пытались покинуть свое жилье из-за оккупации, и, к сожалению, иногда получали платежи за коммунальные услуги за недвижимость на временно неподконтрольных территориях.
Юристы Бесплатной правовой помощи рассказали, что делать в таком случае.
Нужно ли платить за коммуналку во время оккупации?
Оккупационные власти часто угрожают конфискацией имущества за неплату счетов, однако на таких территориях украинское законодательство, в частности Закон № 2456-IX, не имеет юридической силы.
Таким образом, у граждан есть несколько вариантов действий: либо найти родственников или знакомых, которые остались на этих территориях и могут оплатить счета, либо ждать деоккупации и восстановления правового порядка.
Что делать, если пришла платежка за коммуналку на территории боевых действий?
Если на оккупированных территориях продолжаются боевые действия, платежи за электроэнергию не должны начисляться в следующих случаях:
На территории ведутся боевые действия;
Территория контролируется Украиной;
Жилье непригодно для проживания.
В таких ситуациях необходимо обратиться к предприятию, предоставляющему коммунальные услуги, и сообщить об обстоятельствах. Для этого нужно отправить электронное письмо с указанием следующих данных:
Адрес жилого объекта;
Личный счет.
Важно подтвердить, что жилье было разрушено или непригодно для проживания.
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