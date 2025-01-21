Инцидент стал известен после того, как супруга военного заметила исчезновение украшения во время похорон.

В Житомирской области полиция задержала работника морга, который похитил обручальное кольцо погибшего украинского военного.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Преступление произошло во время подготовки тела к погребению. Злоумышленник снял золотое кольцо с пальца умершего героя.

Инцидент стал известен после того, как супруга военного заметила исчезновение украшения во время похорон. Она обратилась к правоохранителям, убеждена, что кольцо было на месте перед транспортировкой тела в морг. В ходе расследования полиция установила, что к краже причастен работник морга, с помощью плоскогубцев снявший украшение с пальца погибшего.

Оперативники обнаружили похищенное кольцо в местном ломбарде. За совершенное преступление мужчине объявлено подозрение по статье 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или телом умершего). В случае доказательства вины злоумышленнику грозит наказание в пределах ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы до 7 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также Politeka писала о том, что во Львове мужчина украл самокат.

Инцидент произошел 1 декабря 2024 года на улице Владимира Великого, когда мужчина похитил зеленый электросамокат, стоимостью 6000 гривен. В ходе судебного процесса обвиняемый подтвердил свою вину.

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