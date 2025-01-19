Гороскоп на 19 января для всех знаков Зодиака, солнечный сезон меняется, когда Солнце покидает знак зодиака Козерог и входит в знак Водолея.

В следующие 30 дней внимание будет сосредоточено на всем, что связано с Водолеем , включая налаживание связей, благотворительность и защиту прав человека.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на 19 января.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Луна проводит день в Овне, вашем солнечном доме идентичности.

Когда Луна находится в вашем знаке зодиака, это может заставить вас чувствовать легкую тревогу из-за вещей, которые вы не можете контролировать.

Луна управляет вашими чувствами, и когда вы находитесь в Овне, ваше эмоциональное существо может чувствовать себя раздраженным и уставшим. Вы можете действовать или чувствовать желание действовать импульсивно, и это то, чего вам следует избегать.

Вы можете обнаружить, что направляете свои усилия в негативное русло, например, тратите слишком много денег, поскольку Марс находится в Тельце, вашем втором доме собственности, и могут возникнуть проблемы с контролем.

Однако, если использовать его с умом, вы можете превратить этот негативный потенциал в позитив. Вместо того чтобы тратить деньги, попробуйте тратить время на задачи, которые, как вы знаете, могут быть для вас прибыльными.

Луна также представляет ваше прошлое и вашу женскую энергию. Это означает, что нужно следовать своей интуиции, слушать свое нутро, и если вы чувствуете, что хотите стать пионером чего-то нового, действуйте

Телец (20 апреля - 20 мая)

Телец, Луна в Овне пройдет через ваш дом скрытых врагов.

Вы уже знаете, кто эти люди, и для вас, возможно, не станет сюрпризом, если в вашу жизнь попадет неприятное сообщение или электронное письмо.

Однако вы мудрее этого, и вы знаете лучше, чем мстить или действовать в гневе. Поскольку Марс находится в вашем знаке в соединении с Ураном, это может быть действительно время роста для вас, поскольку вы учитесь искусству самоконтроля и личной дисциплины.

Вместо того чтобы мстить, лучше переждите этот момент, будет лучше, если вы не причините вреда.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы, Луна в Овне привлекает внимание к вашим дружеским отношениям, и это может стать для вас по-настоящему страстным временем.

Вы можете почувствовать себя оживлённым и заинтересоваться людьми, которых знаете из прошлого.

Это может означать принятие запросов на добавление в друзья от людей из старшей школы или даже из детства. Или это может быть время, когда вам нравится говорить и вспоминать с кем-то из близких о том, что вы делали вместе.

Не дайте этой энергии пропасть впустую. Было бы очень весело для вас просто иметь небольшое напоминание о том, что вы делали раньше, и как вы это преодолели с кем-то, кто ценит, как далеко вы продвинулись

Рак (21 июня - 22 июля)

Рак, Луна, которая проводит день в Овне, привлекает внимание к вашему рабочему сектору, и это может стать для вас временем мощных преобразований.

Вы можете взять часть своей женской энергии и применить ее мощным образом, даже если вы чувствуете себя немного угрюмо. Даже если вы предпочли бы отступить и остаться дома, не изолируйте себя от мира.

Иногда приходится делать то, что вам не нравится, потому что результат того стоит.

Когда вы чувствуете, что избегаете цели, возможно, это сигнал о том, что вы готовы совершить прорыв и вам следует продолжать.

Лев (23 июля - 22 августа)

Луна находится в вашем доме обучения, и как бы вы ни любили говорить и делиться своими мыслями, вам будет полезно постараться выслушать других и помочь им услышать истории, которыми они хотят с вами поделиться.

Это прекрасное время, чтобы немного полениться и заняться увлекательными исследованиями.

Если у вас есть время вечером, посмотрите документальные фильмы или передачи о кулинарии и путешествиях в другие миры.

Вы можете прожить жизнь других людей, не выходя из собственной гостиной.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Луна в Овне может вызвать дурное предчувствие, даже если все в порядке.

Луна может заставить вас почувствовать, что вы должны что-то сделать для кого-то другого, будь то забота обо всех или обеспечение защиты вашей семьи во время этой пандемии. На самом деле, вы даже можете быть склонны сделать больше, чем нужно.

Направьте свою энергию на дела, которые могут быть неприятными, но которые необходимо сделать. Например, на обновление скважин, обеспечение баланса вашего банковского счета, если он используется совместно с кем-то еще. Это также хороший день для добавления или удаления других лиц из кредитных карт.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы, Луна в Овне могут вызвать эмоции о прошлом, связанные с любовью или партнерством.

Вы можете подумать о каком-то типе кармических отношений, из которых вы, возможно, извлекли тяжелый урок.

Это может заставить вас задуматься и решиться не позволять никому заставить вас чувствовать себя так, как вы чувствовали тогда.

Это может быть время для вас сделать шаг назад от своей жизни. Сделайте себе небольшой обзор того, как вы отреагировали и почему.

Возможно, благодаря прошлым трудностям вы узнаете о себе что-то важное, но для этого необходимо поразмыслить.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Луна в Овне в Скорпионе — прекрасное время для того, чтобы что-то сделать.

Упритесь в свои пятки, чтобы выполнить новогоднее решение. Вы можете проявить немного больше дисциплины, чтобы сделать то, что вы откладывали в течение довольно долгого времени.

Вы можете обнаружить, что у вас много энергии и вы можете легко выполнять небольшие задачи.

Если у вас много выносливости, не тратьте ее попусту. Вычеркните из списка дел то, что хотите сделать, до конца вторника.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Луна в Стрельце в Овне может пробудить желание веселиться и играть.

Хотя обычно вы любите насладиться одной-двумя хорошими шутками благодаря своему хорошему чувству юмора, сейчас не время.

Вам может потребоваться приложить некоторые усилия, чтобы понять, что не все находятся в одинаковом настроении.

Марс в Тельце и Луна в Овне могут держать многих людей в напряжении, и даже если вы относитесь ко всему с долей скептицизма, постарайтесь быть чуткими к окружающему миру.

Даже если вы чувствуете, что кому-то нужен совет и вам просто хочется высказать свои чувства, не делайте этого, если вас об этом не просят.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерог, Луна в Овне приносит сильное стремление делать что-то для семьи и друзей.

Вы можете обнаружить, что утверждаете свой авторитет, особенно в вопросах, в которых вы хорошо разбираетесь.

Это может быть время, когда ваша грубая сила начинает пугать окружающих, и вам, возможно, придется сделать шаг назад и осознать, что другие люди не воспринимают ваши действия так, как воспринимали бы вы, если бы вы поменялись ролями.

Это хороший день, чтобы пообщаться с другими, просто чтобы узнать, кто в каком положении, и отреагировать соответствующим образом.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолей, Луна в Овне привлечет особое внимание к вашей сфере коммуникаций.

Если вы чувствительны к людям, которые слишком кратко пишут в текстовых сообщениях, сегодня вы можете почувствовать это сильнее, чем обычно.

Попробуйте задавать вопросы, чтобы прояснить то, что вас раздражает.

Избегайте предположений. И если вы чувствуете, что назревает спор, постарайтесь избежать его любой ценой.

Не позволяйте чему-либо задевать вас, особенно если вы знаете, что это мелочь. Помните, что нужно выбирать битвы с умом.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы, Луна находится во втором доме, и если вы были безответственны в отношении своих финансов, вас могут одолеть угрызения совести покупателя.

Это может быть хороший день, чтобы подумать о вещах, которые вы, возможно, приобрели, но которые вам на самом деле не нужны, и подумать, есть ли возможность вернуть их.

Подумайте, какие сферы вашей жизни вы можете сократить в своем бюджете, чтобы начать экономить деньги.

Никогда не поздно изменить свои финансы, особенно если вы чувствуете, что должны это сделать. Если у вас есть быстрые маленькие исправления, которые вы можете сделать со своим доходом, сделайте это.

Не ждите. Если вы можете взять новую смену на работе или узнали о вакансии, подайте заявку. Будьте активны.

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