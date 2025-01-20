Максимальная пенсия включает все надбавки, кроме предусмотренных за особые заслуги перед Родиной.

В Украине некоторые пенсионеры могут получать ежемесячные максимальные пенсионные выплаты , которые предусмотрены для лиц, уплачивающих значительные страховые взносы и имеющих большой трудовой стаж.

Согласно законодательству Украины максимальная пенсия не может превышать десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, что в 2025 году составляет 23 610 гривен. Это правило определено в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Максимальная пенсия включает все надбавки, кроме предусмотренных за особые заслуги перед Родиной. Выплаты на уровне 23610 гривен будут получать украинцы, которые платили высокие страховые взносы в течение длительного периода. К числу таких категорий относятся государственные служащие, народные депутаты, работники органов местного самоуправления и ученые.

Следует отметить, что в случае превышения этой суммы десяти минимумов пенсия будет сокращена. Однако это не касается ветеранов боевых действий.

Также Politeka писала о том, что в Украине предложили предоставить Государственной аудиторской службе (Государственной службе) специальный статус и разрешить Кабинету Министров самостоятельно определять зарплаты ее работников.

Изменения были внесены в правительственный законопроект №12245, принятый Верховной Радой в первом чтении в декабре 2024 года. Эти изменения вызвали критику со стороны экспертов, отмечающих необходимость провести комплексную реформу органа перед пересмотром окладов.

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