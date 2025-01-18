Для разработки законопроекта была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители государственной власти и общественных организаций.

В Украине усилят ответственность за нарушение санкций – в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект – Эти ограничения направлены на прекращение финансирования агрессора.

В Верховной Раде зарегистрировали "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О санкциях" по установлению ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Заместитель министра юстиции Инна Богатых объяснила, что бизнес часто использует разные схемы, чтобы избежать санкций. В частности это может быть многократная перерегистрация компаний, отчуждение активов подсанкционными лицами или фиктивное банкротство. По ее словам, уголовная ответственность за избегание или нарушение санкций крайне необходимым шагом для защиты национальных интересов.

Для разработки законопроекта была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители государственной власти и общественных организаций. Как отметила Богатых, цель документа – привести Украину в соответствие со стандартами Европейского Союза, который также планирует ввести подобные меры до мая 2025 года.

Законопроект предлагает установить уголовную ответственность за:

преднамеренное или неосторожное нарушение санкционных ограничений;

умышленное обхождение санкций.

Порог ответственности составит 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (за исключением товаров военного назначения или двойного использования, где порог не учитывается).

Предусмотренные наказания:

штраф в размере от 425 тыс. рублей до 2 млн грн;

лишение свободы сроком от 2 до 10 лет;

запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие будет способствовать формированию превентивного влияния на лиц, которые пытаются обходить санкции или нарушают их. Это должно стать эффективным инструментом для защиты национальных интересов Украины.

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