Чтобы скрыть нарушения, комбриг привлек в аферу двух подчиненных – командиров других подразделений.

Комбриг и его подчиненные организовали схему, благодаря которой жена комбрига получила более 922 тысяч. грн незаконного дополнительного вознаграждения.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) сообщили о подозрении бывшему командиру одной из бригад территориальной обороны и трем его подчиненным.

В июле 2023 командир устроил свою жену на должность стрелка в подконтрольной ему бригаде, чтобы обеспечить ей повышенные выплаты. Для формального соблюдения законодательства супруги даже официально развелись, хотя продолжали находиться в семейных отношениях.

Чтобы скрыть нарушения, комбриг привлек в аферу двух подчиненных – командиров других подразделений. Они составляли фальшивые документы, подтверждающие якобы участие женщины в боевых действиях на передовой. В результате с июля 2023 по апрель 2024 она незаконно получила более 922 тыс. рублей. грн.

Несмотря на фальшивые отчеты, женщина все время находилась рядом с мужчиной и занималась коневодством на ферме. Более того, она самовольно покинула военную часть и провела две недели в Польше.

Подозреваемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Дополнительно:

комбрига, его двое подчиненных и еще один участник обвиняются в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины);

женщине выдвинули подозрение в самовольном уходе из воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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