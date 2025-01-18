Отмечается, что лазейка в Законе уже нанесла общинам ущерб на общую сумму более 552 млн грн.

В Украине планируют закрыть коррупционную лазейку в законодательстве, позволяющую выкупать государственное и коммунальное имущество по заниженной цене, нанося ущерб на сумму 552 млн грн.

Для этого народным депутатам необходимо принять законопроект №12230. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), один из авторов законопроекта.

Он пояснил, что существует возможность арендовать коммунальное имущество, сделать улучшение на 25% стоимости и выкупить его без аукциона за значительно сниженную цену. К примеру, в Киеве было продано 7593 кв. м теннисных кортов за 13,5 млн. грн. вместо реальных 75 млн. грн.

Согласно предложению законопроекта, продажа коммунального имущества будет происходить исключительно через аукционы. Арендаторы, если не хотят покупать имущество, будут получать компенсацию за понесенные расходы. По данным Transparency International, продажи без конкуренции теряют до 45% стоимости имущества, что уже привело к убыткам для общин на сумму более 552 млн грн.

Законопроект предусматривает механизм проведения аукционов, где арендатор будет иметь преимущественное право на приобретение имущества, но по цене, определенной во время аукциона. Также предполагается переходный период на 1 год, чтобы арендаторы, начавшие процедуру улучшения и выкупа, могли завершить этот процесс. Это будет предотвращать внеконкурентный выкуп государственного и коммунального имущества.

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