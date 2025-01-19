Энергетические специалисты обладают достаточным опытом и четким пониманием того, как реагировать на различные вызовы, с которыми страна сталкивалась в прошлые годы.

В Украине существует вероятность возврата отключения электроэнергии, если морозы снова усилятся.

Однако ситуация остается стабильной, сообщил директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире КИЕВ24.

В то же время, энергетические специалисты обладают достаточным опытом и четким пониманием того, как реагировать на различные вызовы, с которыми страна сталкивалась в прошлые годы.

Таким образом, стало известно, что российские войска пытаются вывести из строя компрессорные станции газохранилищ, расположенные на поверхности. Несмотря на повреждения, катастрофических последствий нет.

«Не стоит ждать апокалиптических сценариев. Кроме того, повреждения продолжаются, поэтому важно усиливать защиту. Эта задача активно реализуется, и над ней работают соответствующие службы», — подытожил Харченко.

Также Politeka писала о том, что в Киеве участились случаи мошенничества, связанные с проверкой счетчиков воды - мошенники звонят по телефону жителям, выдавая себя за представителей "Киевводоканала".

В "Киевводоканале" напоминают, что они осуществляют только SMS-информирование о необходимости поверки счетчиков и не звонят по телефону потребителям с подобными предупреждениями.

Гражданам рекомендуют заказывать услуги поверки исключительно у официальных исполнителей - "Киевводоканала" или "Киевтеплоэнерго".

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.