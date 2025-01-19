Национальный банк Украины установил новые требования к классификации неработающих кредитов в банках .
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Теперь банки должны определять неработающие активы в соответствии с обновленными подходами, вступившими в силу с начала 2025 года.
Согласно новым нормам, банки будут применять измененные правила организации организации проблемными активами, в частности, к неработающим активам относятся не только кредиты с признаками дефолта, но и обесцененные финансовые активы, а также реструктуризированные кредиты, срок просрочки которых превышает 30 дней.
При этом, как говорит регулятор, эти изменения не оказывают существенного влияния на общий объем неработающих кредитов в банковской системе.
Кроме того, Национальный банк усовершенствовал требования по публикации банками данных о своей деятельности. Это способствует повышению прозрачности информации об уровне неработающих кредитов.
Также Politeka писала о том, что на валютном рынке Украины наблюдалась сложная ситуация, в частности, был зафиксирован исторический рекорд для курса доллар/гривна.
Однако эксперты реагируют на эти курсовые изменения спокойно, поскольку ослабление гривны было ожидаемо и согласовано с международными партнерами и Международным валютным фондом (МВФ).
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