Национальный банк Украины установил новые требования к классификации неработающих кредитов в банках .

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Теперь банки должны определять неработающие активы в соответствии с обновленными подходами, вступившими в силу с начала 2025 года.

Согласно новым нормам, банки будут применять измененные правила организации организации проблемными активами, в частности, к неработающим активам относятся не только кредиты с признаками дефолта, но и обесцененные финансовые активы, а также реструктуризированные кредиты, срок просрочки которых превышает 30 дней.

При этом, как говорит регулятор, эти изменения не оказывают существенного влияния на общий объем неработающих кредитов в банковской системе.

Кроме того, Национальный банк усовершенствовал требования по публикации банками данных о своей деятельности. Это способствует повышению прозрачности информации об уровне неработающих кредитов.

Также Politeka писала о том, что на валютном рынке Украины наблюдалась сложная ситуация, в частности, был зафиксирован исторический рекорд для курса доллар/гривна.

Однако эксперты реагируют на эти курсовые изменения спокойно, поскольку ослабление гривны было ожидаемо и согласовано с международными партнерами и Международным валютным фондом (МВФ).