Представители "Киевстара" объяснили, что такая схема является стандартным условием ее тарифного плана, которое изменить нельзя.

Клиентка мобильного оператора "Киевстар" выразила возмущение из-за неожиданных списаний средств со счета после завершения действия ее тарифного плана.

Женщина поделилась своей жалобой на официальной странице компании в социальных сетях.

В результате услуги связи обошлись ей в 600 гривен в месяц.

В сообщении она отметила, что по завершении тарифа оператор начал ежедневно снимать деньги с ее счета для обеспечения звонков и других услуг.

"Я не хочу, чтобы у меня снимали деньги каждый день после окончания тарифа. Я это не заказывала. Почему так происходит?" – написала она.

В ответ представители "Киевстара" объяснили, что такая схема является стандартным ее тарифным планом, который изменить нельзя. В то же время они предложили альтернативу — перейти на тарифный план «Все вместе». основной тарифный пакет не активирован полностью.

Также Politek писала о том, что мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости услуги "Год без абонплат" для новых подключений в нескольких тарифах.

Эксперты технического сообщества MZU (Мобильная Связь Украины) считают, что повышение стоимости услуги "Год без абонплат" приведет к росту стоимости тарифов.

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