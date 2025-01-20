Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 21 января.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 21 января.

Ежедневное гороскоп и чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 21 января:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Пятерка Пентаклей

Изменения неизбежны. Когда вы видите, что вещи меняются таким образом, это значит, что пришло подходящее время.

Это не значит, что вы жертва обстоятельств. Вы все равно можете выбирать, хотите ли вы этого.

Единственное, что вы можете решить, когда, где и как. Это ваш выбор.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тройка Пентаклей

Ты учишься. Ты учишься делать вещи так, как раньше не делал.

И это — изобретательное мышление.

Это прекрасное время для творчества, поэтому не тратьте его на социальные сети или записывание событий в книгу.

На самом деле, делай то, что видишь делающим сам.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Четверка кубков

Это сложный выбор. Управление своим временем и ресурсами никогда не бывает легким.

Но у вас есть четкое представление о том, чего вы хотите и в чем нуждаетесь. Так что будьте смелыми.

Делайте сложные вещи. Вы увидите, что как только вы сделаете все так, как вам нравится, остальное пойдет гладко.

Рак (21 июня - 22 июля)

Двойка Кубков, перевернутая

Тебе не нужно решать. Бывают моменты, когда вселенная просто делает что-то для тебя.

Возможно, вам даже не придется говорить, что вы не хотите идти, или отклонять предложение.

Его просто уберут с вашей тарелки, и вместе с ним исчезнет и вся эта неловкость.

Лев (23 июля - 22 августа)

Туз Жезлов, перевернутый

Это не твоя очередь. Есть много моментов, когда твоя очередь, но в этот раз лучше позволить кому-то другому сделать это.

Да, они могут делать это не так идеально, как вы. Но это не суть.

Дело в том, что у вас есть и другие важные дела.

Итак, если вы не тратите свое время и внимание на то, где вам не следует быть, вы обнаружите, что находитесь там, где вам и положено быть. И это хорошо.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Шестерка Пентаклей

Инвестируйте в себя. Вам просто нужно потратить немного денег на то, что вам нужно. Не отговаривайте себя от этого.

Если вам это нужно, это не роскошь. Плюс, вы будете чувствовать себя лучше. Вы будете более продуктивны.

Вы обнаружите, что больше не можете задаваться вопросом или беспокоиться, когда у вас это будет. Жизнь сразу же улучшится.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Справедливость

Это несправедливо. Никаких "если", "и" или чего-то еще в этом нет. Этого не должно было случиться. Произошло, и что теперь?

Вы можете обратиться в суд или решить, что порвете отношения и пойдете дальше. Если вы просто хотите выйти из негативной ситуации, сделайте это.

Но как вы решите это сделать, решать вам. Некоторые вещи просто не являются простыми.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Пятерка Жезлов

Это проблематично. Вы не можете продолжать иметь подобные помехи в своей жизни.

Ваш дом и текстовые сообщения на вашем мобильном телефоне — не место для драм.

Игнорируйте вещи, которые только высасывают ваше время и истощают вас. Начните вытягивать его. Верните себе контроль.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Башня, перевернутая

Наконец-то. Все начинает проясняться. Не так уж и важно, кто убрал беспорядок, который натворил кто-то другой.

Важно то, что вы наконец-то свободны от этой проблемы.

Вытри руки и иди дальше. Не оглядывайся. Ты уже потратил достаточно времени.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Королева Мечей, Перевернутая

Перестаньте думать и начните чувствовать. Вы исключили свои чувства из уравнения, потому что пытаетесь убедиться, что то, что вы делаете, сработает.

Но это не тот подход, который нужно использовать в этой ситуации. Вам нужно просто прыгнуть в веру.

Ваш мозг пытается защитить вас, но ваше сердце пытается помочь вам быть подлинным.

Кем вы хотите быть?

Водолей (20 января - 18 февраля)

Королева Жезлов

Доверяйте своим инстинктам. Некоторые вещи просто не имеют смысла — ни на бумаге, ни в разговоре — нигде.

Но в глубине души вы верите, что это правда.

Итак, наступает момент, когда вам приходится делать ставки против шансов. Фактически, это единственный способ их победить.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Повешенный

Постарайтесь не ждать слишком долго. Вы откладывали достижение цели, но по какой причине? Страх, что люди не будут вам помогать?

Вам нужно делать вещи, которые двигают вашу жизнь вперед. Вы думаете, что у вас есть время подождать, возможно, на подсознательном уровне, но ваша жизнь — это сейчас.

Правда в том, что время никого не ждет. И если вы упустите момент, вы упустите его. Так что делайте то, чего боитесь, и не ждите больше.

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