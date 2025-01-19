Цены на продукты в Украине в 2025 году снова растут, в частности это касается и хлеба.

Об этом говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью агентству УНИАН.

По его словам, в 2024 году стоимость пищевых продуктов, в том числе хлеба, повысилась на 20%. Инфляция, превысившая 12%, а также нехватка кадров в производственной сфере, стали основными факторами этого подорожания. Кроме того, дополнительные нагрузки на цены имеет увеличение акцизов на топливо, входящее во влияющую логистику и, соответственно, на цены продуктов.

В 2025 году хлеб может дорожать на 1,5–2% в месяц, а за год общий рост цены составит более 20%. Увеличение затрат на электроэнергию, покупку топлива для генераторов во время блекаутов, а также инвестиции в новое оборудование для замены нехватки кадров также способствуют росту стоимости продукта.

Вскоре украинцы ощутят и последствия повышения акцизов на горючее. В конце 2024 года подорожание горючего не оказало существенного влияния на потребителей, однако в 2025 году уже произошли изменения - подорожали бензин и дизель, которые, в свою очередь, отражаются на стоимости логистики и товаров.

Кроме того, на рост цен также влияют курс доллара по отношению к гривне. Также комплектующие для производства хлеба импортируются за иностранную валюту, что дополнительно увеличивает расходы.

Еще одним фактором является удорожание сырья. В январе 2024 года стоимость килограмма пшеничной муки составила 15,69 гривны, а в ноябре цена выросла до 19,21 гривны. Как следствие, стоимость печного хлеба выросла с 44,07 гривны за килограмм в январе 2024 года до 50,98 гривны в ноябре того же года.

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