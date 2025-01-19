Цена может варьироваться в зависимости от того, какой магазин вы решите выбрать для совершения своих покупок.

Украинцам рассказали о ценах на основные продукты питания, в частности, гречку, сахар и подсолнечное масло.

Как сообщает портал Минфин , цены на эти базовые товары, имеющие важное значение в рационе украинцев, остаются под пристальным контролем потребителей.

Согласно данным мониторинга крупных торговых сетей, стоимость гречневой крупы в январе не изменилась по сравнению с декабрем 2024 г. и составила в среднем 33,02 грн за килограмм. Однако цена может варьироваться в зависимости от того, какой магазин вы решите выбрать для совершения своих покупок. Стоимость на этот продукт составляет от 27,90 грн в Ашане до 40,00 грн в МегаМаркете.

Сахар также сохраняет свою ценовую устойчивость. Его средняя стоимость составляет 34,57 грн за килограмм, что почти соответствует декабрьским ценам. Большинство торговых сетей продают сахар по цене около 32,90 грн, а вот в Мегамаркете он стоит значительно дороже – 39,60 грн.

Подсолнечное масло, однако, испытало небольшое повышение. Рафинированное в настоящее время Масло "Олейна" стоит 67,62 грн за 850 мл, что на 2 грн больше декабря. Масло "Щедрый Дар" продается по цене 73,23 грн за такое количество. Цены на масло в магазинах варьируются: от 69,90 до 75,29 грн, что также заявляет о значительных объемах стоимости этого продукта.

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