Клиент обратился в суд в надежде на возмещение, однако суд отказал в иске.

Клиент Ощадбанка стал жертвой мошеннической схемы, потеряв 63 тысячи гривен с карты после телефонного звонка, который он принял за официальный от представителя банка.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

В ходе разговора злоумышленник убедил мужчину, что с его счета пытаются снять деньги, и попросил назвать номер карты и пароль для отмены.

Последствия не заставили себя ждать: мошенник перечислил 59 тысяч гривен на счет другого банка, а также пополнил мобильный номер на сумму 4 тысячи гривен. Дополнительно с клиента было взыскано 680 гривен комиссии за перевод средств.

После инцидента потерпевший подал заявление в банк, требуя возврата утраченных денег. Однако учреждение отказалось удовлетворить требования, ссылаясь на то, что клиент самостоятельно предоставил мошеннику конфиденциальную информацию о карточных реквизитах.

Клиент обратился в суд в надежде на возмещение. Однако суд отказал в иске, указав, что банк не несет ответственности за мошеннические действия третьих лиц. В соответствии с решением суда, вина банка не была доведена, а причастность его работников к инциденту не установлена.

«Иск не подлежит удовлетворению, поскольку финансовое учреждение нельзя привлечь к ответственности за действия мошенников, которые оно не контролирует», — убеждены в решении суда.

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