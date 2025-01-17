Після обміну клієнт ПриватБанк отримає готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку.

Державний "ПриватБанк" збільшив ліміти на зняття валюти для клієнтів, які замовляють обмін у касах відділень.

Про це розповіли у пресслужбі "ПриватБанку". Раніше максимальна сума становила 100 тисяч гривень, але тепер ліміт для українців зріс.

Відтепер розмір ліміту збільшився до 400 тис. Прессекретар банку Олег Серга пояснив, що це рішення було ухвалене для зручності клієнтів, вперше ліміти переглянули у листопаді 2024 року.

Зокрема, підвищення лімітів ініціювали волонтери, які надсилають SWIFT-перекази для закупівлі дронів та іншого обладнання для Збройних сил України. Водночас ліміт на отримання іноземної валюти не змінився і залишається на рівні 100 тис. грн.

Зазначається, що після обміну клієнт отримає готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку. Під час обміну використовується готівковий курс ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на картку або мобільний рахунок.

Однак нещодавно одна з клієнток банку повідомила на порталі "Мінфін", що не змогла отримати переказ у 200 євро через Western Union, надісланий її чоловіком із Португалії.

Причину блокування операції банк не уточнив, заявивши, що проблема виникла з боку міжнародної платіжної системи. Переказ повернули клієнтці лише через місяць.

Джерело: AIN.

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