Своими инсайтами поделился фаундер компании "Украинские Химические Технологии ЛТД" Павел Бартковский, а также HRD компании.

Вернувшиеся в мирную жизнь ветераны войны сталкиваются с немалым количеством вызовов. В компании "Украинские Химические Технологии ЛТД" уже работают более десяти таких людей. Как удалось интегрировать героев в рабочий процесс и оказать им поддержку? Мы узнали об этом подробнее.

"Мы хотим, чтобы ветераны чувствовали себя нужными и могли легко адаптироваться к новой среде", – рассказывает HR-менеджер компании. Для этого здесь была разработана программа поддержки, охватывающая психологическую помощь, индивидуальное сопровождение наставником и поэтапное введение в обязанности. "Мы постепенно увеличиваем объем задач во избежание перегрузки и помочь людям привыкнуть к мирной жизни", — добавляет она.

Чтобы коллектив лучше понимал потребности новых сотрудников, в компании внедрили программу "Пойми и поддержи". В ее рамках проводятся тренинги о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и его влиянии. "У ветеранов есть невероятный опыт командной работы и решение проблем в стрессовых условиях. Главное - правильно интегрировать этот потенциал в мирную среду", - отмечают в отделе кадров.

Есть ли разница в оплате труда для ветеранов? В компании отмечают, что зарплата зависит от обязанностей и профессиональных навыков, а не от сотрудника. Такой подход помогает избежать пристрастий и поддерживает атмосферу равенства.

"Почему мы это делаем? Потому что понимаем: возвращение в гражданскую жизнь — сложный процесс. Война меняет людей, но они не теряют своих талантов и способностей. Мы хотим помочь им найти себя", — подчеркивает Павел Бартковский.

В планах компании – расширение количества ветеранов в разных отделах. В то же время, они работают над увеличением психологической поддержки, устраивают корпоративные мероприятия, чтобы усилить командный дух и создать дружескую атмосферу.

Не остаются без внимания и сотрудники, которые сейчас мобилизованы. Их рабочие места сохраняются, семьи получают помощь, а на праздники компания готовит подарки.

"Ветераны — это люди, которые уже показали, на что они способны в сложных условиях. Наша задача - дать им возможность раскрыть свой потенциал в новой роли", - резюмируют в "Украинских Химических Технологиях ЛТД".

Компания продолжает активно сотрудничать с фондами, занимающимися трудоустройством ветеранов. Команда открыта новым партнерствам и готова оказать поддержку всем, кто ищет возможности для реализации в мирной жизни. Для получения дополнительной информации и возможности сотрудничества, обращайтесь к руководителю отдела HR по электронному адресу: hrd@uht.ua.