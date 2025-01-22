Это вызвало возмущение среди пассажиров, которые подчеркнули, что военные заслуживают уважения и поддержки, а не агрессии.

В Тернопольской области произошел инцидент, который вызвал возмущение среди пассажиров и вызвал широкий резонанс в интернете.

Оксана написала в соцсети сообщение о скандальной ситуации, которая произошла с ее отцом.

Он ехал автобусом Кременец-Тернополь, номерной знак "ВО2682ВА", водитель - Николай Дробоцкий, владелица - Анна Нестерук. В Вишневке в автобус сел военный, показавший удостоверение участника боевых действий (УБД). Однако владелица автобуса, выражая свое недовольство, заявила, что она платит военный сбор и не обязана бесплатно перевозить военных. Военный возмутился поведением, что вызвало поддержку со стороны других пассажиров.

После этого, когда он выходил на остановке в Горинке, между ним и водителем произошел спор, во время которого владелица автобуса заявила: "И пуля его прошла".

Это вызвало возмущение среди пассажиров, которые подчеркнули, что военные заслуживают уважения и поддержки, а не агрессии. Водитель же выразил сомнения, был ли этот военный на востоке, отметив, что "те, что действительно воевали, свою агрессию не проявляют".

Когда автобус приехал в Кременец, Оксана мать решила сфотографировать транспорт и оставить жалобу, но водитель ответил неприятно, показав средний палец. Это вызвало возмущение отца Оксаны, и он решил лично поговорить с водителем.

Этот случай возмутил общественность, ведь военные, возвращаясь с фронта, должны сталкиваться не с агрессией, а с пониманием и поддержкой.

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