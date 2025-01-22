Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-заместителю Министра социальной политики, из-за его действия государственный бюджет понес убытки более чем на 24 млн грн.

Подробности сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По данным следствия, во время полномасштабного вторжения это должностное лицо заключило незаконное соглашение с коммерческим предприятием по закупке компьютерной техники для центрального аппарата Министерства. Это соглашение было подписано вопреки действующему законодательству и не отвечало целям проекта сотрудничества с Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не согласована с Министерством цифровой трансформации.

Результаты судебно-экономической экспертизы подтвердили, что соглашение нанесло ущерб государственному бюджету на сумму более 24 млн грн.

На основании собранных улик следователи СБУ объявили подозрение бывшему заместителю Министра по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), предусматривающая наказание в виде тюремного заключения от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора. Подчеркивается, что согласно ст. 62 Конституции Украины, каждое лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в судебном порядке и вынесен обвинительный приговор.

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