Военный эксперт рассказал, какая ситуация сейчас в районе Липцев в Харьковской области, где российские оккупационные войска развернули наступление еще в мае 2024 года.

В ходе наступления на Липцы перед оккупантами стояла задача одновременного выхода на окраины Харькова для возобновления террора Северной Салтовки, а также прорыва на Великий Бурлук.

Об этом у себя в Telegram-канале рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, для отражения российского наступления Украина задействовала 13-ю бригаду НГУ "Хартия", 92-ю отдельную механизированную бригаду и подразделения ССО и ГУР, и им удалось свести рывок противника к минимуму.

Только в зоне ответственности "Хартии" потери оккупантов составили минимум 750 двухсотых и не менее 1100 трехсотых, а также более 200 единиц техники и больше 1200 укрытий.

Эксперт отметил, что сейчас Липцы – одна из наиболее стабильных в удержании позиций, а периодически удается проводить операции по возвращению территорий. Здесь оккупанты не могут применять технику, потому что на всю глубину их прорыва распространяется огневой контроль ВСУ.

В результате за период с начала 2025 года в районе Липцев Силам обороны Украины удалось ликвидировать минимум 100 оккупантов, более 150 БПЛА, а также больше сотни укрытий.

"Собственно, Липцы превратились для россиян ещё той мясорубкой, хотя мясорубку они планировали для пригорода Харькова", – добавил Александр Коваленко.

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