В своем интервью hromadske глава Агентства оборонных закупок Марина Безрукова подробно рассказала о давлении со стороны Министерства обороны, скандалах, связанных с оборонными контрактами, и вызовах, которые встают перед реформой закупочной системы. Она также объяснила, почему изменения в устав АОЗ угрожают независимости агентства, какие манипуляции используются против него, и как политические интриги могут нанести ущерб обеспечению армии.

Марина Безрукова , глава Агентства оборонных закупок (АОЗ), оказалась в центре напряженного противостояния с Министерством обороны. Изменения в устав АОЗ, принятые в конце 2024 года, вызвали большой резонанс. Согласно изменениям, Министерство обороны получило право увольнять руководителей агентства без участия Наблюдательного совета, ранее игравшего решающую роль в таких вопросах. Эти шаги, по мнению общественности, нарушают принципы независимости, заложенные при создании АОЗ, и фактически ставят агентство под прямой контроль Минобороны.

«Полностью нивелируется первоначальная идея независимости Агентства», — отмечает Безрукова в интервью hromadske. Она уверена, что подобные изменения являются попыткой вмешательства в деятельность АОЗ, созданной для реформирования закупочного процесса в оборонной сфере.

По словам Безруковой, напряжение между АОЗ и Минобороны возникло еще до утверждения изменений. В частности, агентство отказалось продлить контракт с поставщиком, срывавшим сроки поставки 120-миллиметровых мин. Эта ситуация, говорит Безрукова, стала поводом к манипуляциям и обвинениям, которые используются для дискредитации ее деятельности.

Скандал с бракованными минами, о котором активно писали СМИ, завершился проверкой, проведённой Министерством обороны. Как утверждает Безрукова, аудит подтвердил, что АОЗ действовала в пределах своих полномочий и выполнила все необходимые проверки перед заключением контракта.

«Я обращалась и в Службу безопасности Украины, и в Минстратегопром, и в Минобороны. На самом деле, мне было очевидно сразу, что с этим контрактом будут проблемы», — отмечает она.

Однако конфликт на этом не завершился. В ноябре 2024 года агентство обвинили в якобы неиспользовании 25 миллиардов гривен из его бюджета. Но, по словам Безруковой, это манипуляция. Она объясняет, что эти средства были зарезервированы под контракты, включавшие, в частности, критически важную номенклатуру для нужд армии. Однако эти деньги были перенаправлены на закупки для пограничников.

По словам решения принималось на уровне Ставки верховного главнокомандующего, и оно существенно повлияло на работу.

"Поэтому мы вынуждены были срочно проводить переговоры со всеми поставщиками, чтобы высвободить средства", – добавляет она.

Однако изменения в устав АОЗ, которые предоставляют Министерству обороны больше контроля над агентством, подвергают сомнению дальнейшую реформу.

По ее словам, это фактически уничтожает идею независимости АОЗ. Наблюдательный совет, который должен был принимать ключевые решения, теперь превращается в совещательный орган.

Безрукова откровенно говорит о том, что давление со стороны Минобороны связано с большими финансовыми ресурсами, привлекаемыми АОЗ.



По словам Безруковой, это огромный ресурс, и, возможно, для кого-то она стала неудобной. Но она никогда не согласится превратить деньги в инструмент политического влияния. Потому что ее задача обеспечить армию всем необходимым.

На вопрос, удержится ли она в должности, Безрукова отвечает уверенно: «Я не сдамся без боя». Она надеется на поддержку общества и тех, кто заинтересован в прозрачной и эффективной реформе системы оборонных закупок.